К началу зимы в поселениях Приуральского района отремонтируют котельные

Фото: департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК

В Приуральском районе продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Сейчас сотрудники филиала Ао Ямалкоммунэнерго готовят инженерные сети и объекты ЖКХ к холодам.

Работы ведутся сразу в нескольких населенных пунктах. В настоящее время проведены гидравлические испытания и промывка сетей холодного водоснабжения в селах Катравож и Белоярск, а также в поселке Щучье.

- В рамках капитального ремонта в селе Белоярск приводят в порядок сети теплоснабжения и водоснабжения. Ремонт затрагивает участок от основной трассы по улицам Совхозная и Центральная. Предстоит ремонт котельной №2, - сообщили в пресс-службе компании.

в Белоярске также запланирована установка котлов утилизаторов и устройство ЦТП для снятия тепла с дизельной электростанции.

В селе Катравож ведутся работы по строительству 140 метров сетей теплоснабжения и работы по реконструкции котельной мощностью 9 МВт. Ожидается поставка двух резервуаров объемом по 50 кубометров для хранения дизельного топлива. Кроме того, на котельной будет выполнена установка насосного оборудования.

А в поселке Щучье проводят замену запорной арматуры.