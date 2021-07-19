В Надыме задержали молодого парня, ударившего приятеля ножом в грудь

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Надыме сотрудники полиции задержали мужчину, обвиняемого по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Все началось 18 июля, когда в дежурную часть поступил звонок из районной больницы. В нем говорилось о 19-летнем молодом человеке с ножевым ранением, которого госпитализировали в хирургическое отделение.

- Подозреваемый был задержан в течение суток. Им оказался ранее судимый 22-летний житель города. Находясь на автостоянке возле магазина, он повздорил с потерпевшим, нанеся ему удар ножом в область груди, а затем скрылся с места преступления, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Оказавшись в отделении, молодой человек признался в содеянном и написал явку с повинной. Сейчас он находится под стражей.