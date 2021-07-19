Надымчанин взял в кредит 300 тысяч рублей и перевел деньги мошенникам Фото: Вера Зенина

В полицию Надыма обратился 38-летний местный житель, ставший дертвой мошенников. По словам мужчины, он лишился 300 тысяч рублей.

- Было установлено, что 12 июля потерпевшему позвонила некая девушка, представившаяся сотрудницей банка. Далее она сообщила, что в мобильном приложении финансового учреждения подана заявка от имени мужчины на оформление кредита. После мошенница убедила надымчанина оформить уже настоящее заявление на получение денег и перевести всю сумму на реквизиты указанной банковской карты. Якобы это необходимо для отмены операции по предыдущему заявлению. Поверив сказанному, мужчина выполнил все операции, отправив деньги на чужой счет, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).