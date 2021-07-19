Тазовские волонтеры запускают проект, который поможет обрести бездомным животным новых хозяев

Фото: администрация Тазовского района

Тазовский благотворительный фонд помощи домашним животным «Хочу домой» получили грант на реализацию проекта «Добрый друг». Активисты участвовали во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел - 2021».

Проект тазовчан заключается в профилактике жестокого обращения с животными и привлечении подростков к оказанию помощи четвероногим, оказавшимся на улице. А его главная задача - уменьшить число бездомных щенков в поселке, помогая им обрести заботливого хозяина и новый дом.

Тех, кто захочет принять участие, ожидает множество интересного: обучение уходу за животными, консультации ветеринарного врача о правилах ухода за щенками и об особенностях их развития, онлайн-обучение с кинологом и многое другое.