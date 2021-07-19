Новоуренгойцы, страдающие гипертонией, могут купить лекарства со скидкой 50%

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Новоуренгойцы, страдающие повышенным артериальным давлением, могут купить лекарства со скидкой 50%. Воспользоваться льготой можно в аптеке городской больницы, а для ее получения необходимо обратиться к участковому терапевту.

- Перечень лекарств, которые можно приобрести со скидкой в аптеке Новоуренгойской ЦГБ, включает все основные группы гипотензивных препаратов, - сообщили в медучреждении.

Отметим, что на сегодняшний день на диспансерном учете с подтвержденным диагнозом «артериальная гипертензия» состоят почти 7 тысяч новоуренгойцев.