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Общество19 июля 2021 12:38

Новоуренгойцы, страдающие гипертонией, могут купить лекарства со скидкой 50%

Для получения льготы необходимо обратиться к участковому терапевту
Марина Прохорова
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Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Новоуренгойцы, страдающие повышенным артериальным давлением, могут купить лекарства со скидкой 50%. Воспользоваться льготой можно в аптеке городской больницы, а для ее получения необходимо обратиться к участковому терапевту.

- Перечень лекарств, которые можно приобрести со скидкой в аптеке Новоуренгойской ЦГБ, включает все основные группы гипотензивных препаратов, - сообщили в медучреждении.

Отметим, что на сегодняшний день на диспансерном учете с подтвержденным диагнозом «артериальная гипертензия» состоят почти 7 тысяч новоуренгойцев.