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Происшествия19 июля 2021 11:26

Пытаясь спасти сбережения, пожилой таркосалинец перевел мошенникам 200 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Пытаясь спасти сбережения, пожилой таркосалинец перевел мошенникам 200 тысяч рублей

Пытаясь спасти сбережения, пожилой таркосалинец перевел мошенникам 200 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Тарко-Сале обратился 60-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. По словам горожанина, он хотел сохранит свои сбережения, а вместо этого лишился более 200 тысяч рублей.

- Было установлено, что 14 июля таркосалинцу позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка. Далее она сообщила, что в настоящий момент злоумышленники снимают с карт северянина 215 тысяч рублей. В связи с этим ему необходимо отменить операцию, для этого с ним свяжутся представители полиции и службы безопасности банка. Далее мужчине позвонил якобы сотрудник полиции, который порекомендовал дождаться звонка от работника службы безопасности и действовать по его указанию. Спустя несколько минут северянину поступил звонок от девушка, которая представилась сотрудницей службы безопасности. В ходе разговора злоумышленница убедила таркосалинца снять имеющиеся у него 215 тысяч рублей и перевести их на другие счета, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Находясь в заблуждении, таркосалинец выполнил все указания, произведя 16 транзакций на номера телефонов, которые ему сообщили. Только после того, как лжеструдница банка стала склонять мужчину к оформлению кредита, он понял, что все это время разговаривал с мошенниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину».