Пуровские следователи выясняют причину несчастного случая с работником, получившего удар током

Пуровские следователи выясняют причину несчастного случая с работником, которого ударило током Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе расследуют уголовное дело с участием работника коммерческой организации, получившего тяжкий вред здоровья на производстве.

- Было установлено, что 6 апреля пострадавший занимался монтажом кабеля ВОЛС. В отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц, ответственных за безопасность, мужчина поднялся на опору высоковольтной линии электропередач. Далее образовавшаяся электрическая дуга притянула его к проводам высоковольтной линии, из-за чего мужчину ударило током, а после он упал с высоты 7 метров. В результате происшествия работник получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

На данный момент выясняются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасности труда на производстве.