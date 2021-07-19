Жители Лабытнанги просят установить лежачих полицейских возле новостроек по ул. Первомайская

Фото: администрация Лабытнанги

Жители Лабытнанги просят установить в городе несколько дополнительных лежачих полицейских. По мнению горожан, они необходимы по улице Первомайская (в границах от Гагарина до Комсомольской). Пост об этом появился в паблике «Лабытнанги Info» сегодня, 19 июля.

- Хотелось бы предложить установить несколько лежачих полицейских по улице Первомайская (в границах от Гагарина до Комсомольской). Скоро в новые дома заселится огромное количество семей с маленькими детьми, поэтому данная мера была бы не лишней. Очень часто на этом отрезке дороги местные шумахеры носятся как ненормальные, а ведь может произойти трагедия, - написал анонимный пользователь.

Вскоре горожанина поддержали и другие жители. Большинство отметили, что в городе полно лихачей, игнорирующих скоростной режим, а данная мера хоть как-то сможет на них повлиять.

Через некоторое время на публикацию отреагировали представители мэрии, дав развернутый ответ.

- Жилые дома еще строятся. Планы по ремонту дорог на это лето сформированы и уже реализуются. В дальнейшем решение об обустройстве «лежачих полицейских» на этом участке дороги будет решаться коллегиально - комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, - сообщили в администрации.