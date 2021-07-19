В Новом Уренгое ремонтируют спортшколу «Норд»

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое начался капитальный ремонт спортшколы «Норд» и гаражных боксов, находящихся на территории.

Подрядчик - ООО «Ямалремстрой» - приведет в порядок кровлю теплого гаража-мастерской, заменит внутреннюю электропроводку, освещение и установит подъемные ворота. В учебном корпусе также отремонтируют кровлю и выполнят внутреннюю отделку помещений: выровняют и покрасят стены, установят подвесные потолки, заменят проводку, напольное основание и покрытие, положат специального спортивное покрытие в спортивных залах.

- На следующий год установим модульные здания под гаражи, начнем делать новую трассу и что особенно важно - будем комплектовать спортшколу новой техникой, - сообщил глава города Андрей Воронов во время посещения объекта.

Напоминаем, что в спортшколе «Юность» также ожидается ремонт. Посетители учреждения часто жалуются на протекающую крышу. Больше всего от этого страдают ребята из баскетбольной секции.