Власти Салехарда оставили людей в аварийном доме на пять лет Фото: Ольга Крыльцова

Салехардский суд обязал местные власти ускорить расселение аварийного дом по ул. Маяковского, 37. Все началось с действий прокуратуры, которая организовала проверку исполнения жилищных прав граждан, проживающих по данному адресу.

- Установлено, что люди уже несколько лет проживают в аварийных условия: несущие фундамента, цокольного и чердачного перекрытий имеют сильные повреждения, а инженерные системы также деформированы. Несмотря на это, срок расселения дома определен на 2026 год, - рассказали в ведомстве.

В связи с эти прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал пересмотреть срок расселения граждан, а также укрепить несущие конструкции здания.

В итоге суд встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все требования. Исполнение решений контролируется прокуратурой.