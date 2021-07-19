В Губкинском пострадали водитель и пассажир мотоцикла, столкнувшиеся с «Нивой»

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению региональной Госавтоинспекции авария произошла 18 июля на пересечении улиц пр. Мира - Набережная в Губкинском.

- Около 17.20 водитель автомобиля «Chevrolet Niva», при повороте налево, не убедился в безопасности маневра и перегородил дорогу мотоциклисту, который двигался по встречной полосе в том же направлении. В результате столкновения водитель и пассажир мотоцикла госпитализированы, - добавили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие судки на Ямале случилось десять ДТП, а с начала года - 2 638, в которых 14 человек погибли и 153 получили травмы, в том числе 12 детей.