Работу двух таркосалинских детсадов высоко оценили на всероссийском конкурсе

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

Таркосалинские детские сады «Брусничка» и «Радуга» стали лауреатами - победителями Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие детские сады России 2021».

Завоевать награду учреждениям удалось благодаря уникальному подходу в воспитании и развитии детей.

Так, в «Брусничке» реализуются сразу два проекта: естественно-научной направленности «Наукоград-город любознательных ребят» и «Детская архитектурная студия». Последний направлен на развитие творческого потенциала воспитанников с помощью средств технического конструирования.

А коллектив «Радуги» представил на конкурс лучшие практики педагогов, оригинальные методики и инновационные подходы. Так, в детском саду реализуются проекты по семейному туризму «Ты велик и мал, мы дети твои - Ямал!». Также сотрудники сада принимают активное участие в спортивных мероприятиях: «Снежный барс», «Лыжня России» и «Гонки Ямала».

По словам главы города Антона Колодина, педагогические коллективы дошкольных учреждений находятся в постоянном поиске новых идей, чтобы создать для своих воспитанников познавательную и интересную атмосферу.