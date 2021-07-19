Погода на Ямале на 19 июля: дожди и грозы

Погода на Ямале на 19 июля Фото: Вера Зенина

В понедельник, 19 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде малооблачно. Днем +22, ночью +18. Ветер 2-6 м/с.

Ноябрьск: малооблачно, вечером - дождь, гроза. Днем +20, ночью +14. Ветер 2-6 м/с.

Надым: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +21, ночью +11. Ветер 4-8м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +18, ночью +12. Ветер 3-8 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +21, ночью +13. Ветер 2-5 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +20, ночью +13. Ветер 2-6 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем +23, ночью +18. Ветер 3-6 м/с.

Муравленко: малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днем +20, ночью +12. Ветер 2-6 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.