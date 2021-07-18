В Тарко-Сале возвращается горячая вода Фото: Администрация Пуровского района

В Тарко-Сале скоро снова появится горячая вода. По информации Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района, а именно в Тарко-Сале, после проведе нных регламентных работ по утвержде нному графику, возобновили подачу горячего водоснабжения от котельнои N4 на ЦТП «Победы-2», «Комсомольскии » и «Таежныи ».

А уже завтра после завершения капитального ремонта участка сети «ТК 136 улицы Победы - улицы Мезенцева (Лесхоз)», горячая вода будет подан на ЦТП «Геолог-1», «Геолог -2», «Победы-1» и «Советскии ».

Как сообщают в администрации района, бригады ремонтников прилагают все усилия для того, чтобы ремонтные работы были выполнены качественно и в намеченные сроки.