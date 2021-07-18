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Здоровье18 июля 2021 12:10

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 июля 2021 года увеличилось на 121 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 18 июля 2021 года
Виктория Терина
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 июля 2021 года увеличилось на 121 человека

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 июля 2021 года увеличилось на 121 человека

Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжает расти количество заболевших коронавирусом. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 121 человека. С начала ковидной пандемии на Ямале количество заболевших достигло 41 969 человек.

Из общего числа болеющих 791 пациент госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 76 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 2 человека скончались за последние сутки. В итоге общее число погибших составляет 448 человек.

Также за сутки выявлено 19 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 514. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 102 заражения COVID-19, за весь период зарегистрировано 35 455 заболевших.

Выздоровели за весь период пандемии - 40 012 жителей округа.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 25 018 случаев коронавируса, а за всё время заболело 5 958 133 жителей страны. За день умерли 764 человека, а за всё время 148 419 человека.