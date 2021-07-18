В Тарко-Сале стартовал экологический проект Мусора.net Фото: Юлия Кучеренко

В Тарко-Сале стартовал экологическии проект Мусора.net, в рамках которого в зонах отдыха и лесах устанавливаются информационные таблички с напоминанием о негативном воздеи ствии выброшенного мусора на окружающую среду. Такая экоидея стала победителем конкурса бюджетных инициатив регионального проекта «Уютныи Ямал».

Пуровчан теперь будут призывать и предостерегать экологические призывы, а именно: «Будь человеком!», «Здесь за тобои некому убирать», «Вывез мусор с собои – теперь ты супергерои !». Также в рамках проекта установят 25 информационных табличек, часть из которых уже установлена в районе озера Окуневое, старого стадиона и водозабора.

Стать участником проекта и установить табличку с надписью, призывающей к ответственному поведению на природе, могут все желающие, позвонив по телефону +79292558674.