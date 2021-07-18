Погода на 18 июля в ЯНАО: местами кратковременный дождь Фото: Юлия Кучеренко

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС, сегодня, 18 июля, в Ямало-Ненецком автономном округе переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днём +18,+23 °С, местами до +13 °С, ночью +7,+12 °С.

В Салехарде: температура воздуха днём +19 °С, ночью +13 °С. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 2-4 м/с.

Погода на Ямале 18 июля в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

На Руси на Афанасия отмечали Месяцев праздник. Вечером выходили на улицу и смотрели, как месяц «играет» в небе: перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что так месяц празднует свой день. Такая «игра» предвещала хороший урожай; если к тому же месяц светил ясно, был хорошо виден, это сулило сухую и теплую осень. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится.