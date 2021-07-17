В некоторых районах Нового Уренгоя отключат горячую воду

Отключение продлится с 19 июля по 2 августа 2021 года
Фото: Мария Толстихина
Жителей Нового Уренгоя ждет отключение горячей воды в домах. Об этом сообщили в городской администрации.
- Согласно утвержденному графику, с 19 июля по 2 августа 2021 года АО «Уренгойтеплогенерация-1» произведет остановку системы горячего водоснабжения в микрорайонах северной части города, северной коммунальной зоне, - рассказали в управлении.
Такие меры в летнее время необходимы для подготовки к надежной и безаварийной работе в осенне-зимний период. Продолжительность перерыва подачи горячей воды составит 14 дней.