В некоторых районах Нового Уренгоя отключат горячую воду

Отключение продлится с 19 июля по 2 августа 2021 года Фото: Мария Толстихина

Жителей Нового Уренгоя ждет отключение горячей воды в домах. Об этом сообщили в городской администрации.

- Согласно утвержденному графику, с 19 июля по 2 августа 2021 года АО «Уренгойтеплогенерация-1» произведет остановку системы горячего водоснабжения в микрорайонах северной части города, северной коммунальной зоне, - рассказали в управлении.

Такие меры в летнее время необходимы для подготовки к надежной и безаварийной работе в осенне-зимний период. Продолжительность перерыва подачи горячей воды составит 14 дней.