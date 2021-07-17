Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 июля 2021 года увеличилось на 119 человек

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 933 115 случаев Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 17 июля 2021 года. За минувшие сутки лабораторно подтверждено 119 случаев COVID-19. Об этом сообщают в оперативном штабе ЯНАО.

Умер один человек. На сегодняшний день с диагнозами коронавирус и внебольничные пневмонии в больницах округа находится 775 пациентов, 75 из них — в тяжелом состоянии, 32 — на ИВЛ.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 933 115 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 147 655 летальных исходов, выздоровели 5 322 345 человек.