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Общество17 июля 2021 6:13

Погода на 17 июля в ЯНАО: местами небольшой дождь

Переменная облачность
Мария Толстихина
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Максимум температура воздуха поднимется до +21 градуса

Максимум температура воздуха поднимется до +21 градуса

Фото: Мария Толстихина

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС, сегодня, 17 июля, в Ямало-Ненецком автономном округе местами кратковременный дождь, переменная облачность и даже гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью +7…+12 градусов, днём +16…+21 градусов.

Сегодня отмечается неофициальный и необычный, но забавный праздник – Всемирный день эмодзи, посвященный сверхпопулярным в современном обществе пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым в системе электронного общения. Эти значки, символизирующие настроение человека, его эмоции, а также изображающие разнообразные предметы, в совокупности способные изобразить даже отдельные жизненные ситуации образуют так называемый графический язык. Всемирный день эмоджи можно отметить по-разному, но лучший способ – принять участие в создании оригинальных пиктограмм.