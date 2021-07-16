Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новом Уренгое прививочный пункт, расположенный в ТРЦ Солнечный, переехал в другое помещение большей площади. Теперь он находится слева от главного входа.

Напоминаем, что пункт вакцинации в торговом центре работает в выходные дни с 12:00 до 18:00. Поставить первый компонент вакцины можно с 12:00 до 14:30 по предварительной записи, а второй - с 14:30 до 18:00 в порядке «живой» очереди.

Записаться на вакцинацию можно по телефону 122, в личном кабинете ЕПГУ и ЕЭР ЯНАО.

Отметим, что для получения доступа к дневнику самонаблюдения и сертификату вакцинации в личном кабинете Госуслуг, необходимо подтвердить учетную запись до введения первого компонента.