В Надыме осудят мужчину, который едва не зарезал гостя и посетителя магазина

В Надыме осудят мужчину, который едва не зарезал гостя и случайного прохожего Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме будут судить жителя Ныды, который обвиняется в целом ряде преступлений: причинении тяжкого вреда здоровью, покушении на убийство и незаконном обороте водных биологических ресурсов.

Все началось в ночь на 9 января в доме по ул. Южная, когда к обвиняемому пришел друг для распития алкоголя. Далее между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры ударил гостя ножом в грудь, причинив тяжкие повреждения. Потерпевший смог самостоятельно покинуть квартиру и обратиться в медицинское учреждение.

Утром, 9 января, мужчина пошел в магазин по ул. 50 лет Октября, где поссорился с одним из посетителей. После этого он вернулся домой и, вооружился ножом, напал на своего обидчика у выходы из магазина. В итоге пострадавший получил несколько ударов в жизненно важные органы. Спасти его удалось благодаря работникам магазина и очевидцам, которые вызвали скорую помощь.

В этот же день осматривая место происшествия - квартиру обвиняемого, сотрудники полиции обнаружили двух особей Сибирского осетра, занесенных в Красную книгу. Мужчина незаконно выловил рыбу и хранил ее у себя дома.

Сейчас обвиняемый находится под стражей и дожидается судебного заседания.