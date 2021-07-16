На Ямале впервые пройдет велогонка по горной трассе

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале впервые пройдет велогонка «Arctic Bike Trail». Она состоится на горной трассе 18 июля.

Участникам предстоит преодолеть более 13 километров. Старт состоится у моста через реку Собь в микрорайоне Харп, а финишируют спортсмены у горы Рай-Из. Первыми этот маршрут открыли для себя участники клуба «ВелоЯМАЛ», которым и пришла идея показать его остальным любителям велоспорта.

- Маршрут сложный: со спусками, затяжными подъемами, скоростными и техническими участками. Во время гонки велосипедисты преодолеют различные естественные преграды: лужи, камни, предстоит переезд реку вброд. При испытаниях разрешается идти рядом с велосипедом, - рассказала автор проекта Гульдар Галимов.

Заявки на участие в гонке подали велосипедисты со всего Ямала, кроме того, ожидается приезд спортсменов из Воркуты, Москвы и Индии. Все участники получат фирменную медаль финишера и другие подарки от организаторов и партнеров Арктической велогонки.

Отметим, что соревнования пройдут с соблюдением всех мер безопасности, этот момент находится на строгом контроле.