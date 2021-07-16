Ямальская выставка, посвященная 90-летию региона, получила премию от международного жюри

Фото: правительство ЯНАО

Выставка, посвященная 90-летию округа «Ямал. Тепло Арктики», покорила сердца не только северян, но и впечатлила международное жюри. Экспозиция получила премию «Лучший проект России» за разработанный дизайн.

Отметим, что организатором конкурса является журнал «Проект Россия» - ведущее издание по архитектуре и градостроительству.

Сама выставка - это коллекция ямальских историй, рассказывающая об округе, его уникальных особенностях, истории и достижениях. Они хранятся в «снежных шарах» - любимых сувенирах, в которых находятся самые близкие сердцу северные объекты, символы и сюжеты.

- Отличная интерпретация и подача самых разных историй в увлекательной манере, которые показывают разнообразие региона со всеми его ценностями, особенностями, традициями и производственным прошлым, настоящим и будущем, - отметила член жюри из немецкого бюро Atelier Bruckner Яна Фрелих.

Добавим, что экспозиция выполнена по заказу правительства региона совместно с сотрудниками МВК имени И.С. Шемановского и творческой студией «Lorem Ipsum» к 90-летию округа.