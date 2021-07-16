Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 июля 2021 года увеличилось на 117 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 117 человек. С начала периода количество заболевших достигло 41 729.

Из общего числа болеющих 775 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 75 из них - в тяжелом состоянии, 32 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 445 человек.

Также за сутки выявлено 17 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 476. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 100 заражений COVID-19, за весь период - 35 253.

Выздоровели за последние сутки 99 человек, с начала пандемии - 39 808.

За последние сутки в России выявлено 25 704 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 552 (11,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 5 907 999 случаев в 85 регионах. Излечилась от коронавируса 21 939 человек, с начала пандемии - 5 300 908. Также за сутки зафиксирован 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 146 868 человек.