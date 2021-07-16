В Салехарде будут судить мужчину, который угнал велосипед за 188 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде будут судить мужчину, который угнал велосипед стоимостью 188 тысяч рублей. О пропаже транспорта заявил его владелец. По словам мужчины, велосипед пропал с парковки 10 мая.

Сотрудники задержали подозреваемого по «горячим следам». Им оказался 33-летний мужчина, который в день кражи употреблял спиртное.

- Возвращаясь домой в ночное время, обвиняемый увидел велосипед и решил доехать на нем домой. О том, что совершает преступление, салехардец даже не задумался, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в городской суд для дальнейшего рассмотрения.