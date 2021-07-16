Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске из-за ремонта перекроют проезд по проспекту Мира (от перекрестка Мира - Советская до путепровода, ведущего в промышленную зону города). Работы начнутся 20 июля и продлятся до 30 августа, но открыть перекресток планируют немного раньше.

Для водителей останется доступным автомобильный мост - проехать к нему можно будет через Магистральную. Также власти скорректируют маршруты городских автобусов.

- В целом проект предполагает реконструкцию всего проспекта Мира, но реализовывать его будут поэтапно. На первом участке уберут все дефекты полотна, заменят освещение и основание дороги, обустроят тротуары и велодорожки, укрепят обочины. Отдельное внимание подрядчик уделит участку, прилегающему к зданию почтового отделения №5, который регулярно заполняется талыми и дождевыми водами, - рассказали в городской администрации.

Также ноябрян просят отнестись с пониманием к предстоящим неудобствам.