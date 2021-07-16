В Красноселькупе наказали владельцев магазинов, которые завысили цены на фрукты и овощи Фото: Вера Зенина

Прокуратура Красноселькупского района обнаружила завышенные цены на продукты питания в магазинах райцентра. Все началось с проверки, которую организовало ведомство в рамках соблюдения законодательства при установлении надбавок к ценам на отдельные виды социально значимых товаров.

- Было установлено, что индивидуальные предприниматели села Красноселькуп завысили цены на морковь, яблоки, капусту и другие продукты на 150 процентов, - рассказали в прокуратуре.

В связи с этим бизнесменам внесли представления об устранении нарушений закона, а также возбудили на них административные дела по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

По результатам их рассмотрения нарушения устранены, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, предприниматели получили штрафы на общую сумму 50 тысяч рублей.

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