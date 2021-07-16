Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

В Губкинском появилась первая теплая остановка. Это одна из инициатив, предложенная жителями в рамках проекта «Уютный Ямал».

- Благодаря поддержке нашего губернатора Дмитрия Артюхова, мы получили дополнительное финансирование, и теперь теплые остановочные комплексы въезжают в наш город, - сообщил глава Губкинского Андрей Гаранин.

Также, по его словам, теплых остановок в городе будет много, но изначально их установят у социальных объектов: Городская больница, школы №4, №5 и №7, а также школа искусств им. Свиридова.

Остановки будут оборудованы видеонаблюдением, интерактивными панелями (чтобы посмотреть расписание и маршрут движения транспорта) и кнопкой вызова экстренной помощи 112. Также в павильонах можно будет зарядить телефон.