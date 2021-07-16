Фото: прокуратура ЯНАО

Прокуратура Муравленко обязала местные власти разобраться со свалками в лесу. Все началось с проверки, которую организовало ведомство в рамках соблюдения законодательства об отходах производства и потребления.

- В ходе надзорных мероприятий, на лесных участков вблизи города было обнаружено пять несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов общей площадью не менее 33 кв. метров, - сообщили в прокуратуре.

В связи с этим главе администрации было внесено представление об устранении нарушений закона. На данный момент свалки ликвидированы, а лесные участки зачищены от отходов. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо.