Администрация Нового Уренгоя информирует о свободных путевках в лагеря Краснодарского края

Фото: администрация Нового Уренгоя

Администрация Нового Уренгоя сообщает родителям о свободных детских путевках на август в оздоровительные лагеря Краснодарского края: «ДОЛ «Криница» (г. Геленджик), Всероссийский детский центр «Орленок» (пос. Новомихайловский), а также в лагерь республики Крым (ММЦ «Смарт-Кемп»).

Поехать на отдых могут ребята от 7 до 17 лет. Путевка в лагерь им предоставляется бесплатно, однако оплата дороги осуществляется за счет родителей.

Также ведется набор кандидатов для сопровождения детей в лагерь, при этом дорога и путевка полностью оплачиваются.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в отдел по организации отдыха и оздоровления детей МБУ «Молодежный ресурсный центр» по адресу: микрорайон Восточный, д. 4/2. Телефон: 24-47-78.