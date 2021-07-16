В школах и детсадах Муравленко усиливают безопасность

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко продолжается ремонт образовательных учреждений. По словам главы города Елены Молдован, основной упор сделан на безопасность.

- Посетила наши учреждения образования, которые выполнили ремонты и заявили о готовности к новому учебному году. Вопрос безопасности - тема отдельная и приоритетная. За время работ в них смонтировали охранную сигнализацию и модернизировали системы оповещения, - рассказала градоначальница.

Также, по ее словам, комфорт зависит и от внутреннего интерьера. Так, Центр технического творчества стал настоящим фейерверком креатива и новых подходов к дополнительному образованию.

Кроме того, серьезные преобразования произошли в детском саду «Снежинке». Там заменили систему видеонаблюдения, батареи и установили светодиодные светильники, а на территории появились новые арт-формы.

В детских садах «Сказка», «Золушка» и в интернате для детей КМНС также выполнен текущий ремонт помещений и обновлена мебель.