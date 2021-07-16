В Ноябрьске осудили мужчину, которые зарезал мать своих детей, отметив 23 февраля

В Ноябрьске осудили мужчину, которые зарезал супругу в подъезде дома, отметив 23 февраля Фото: Ольга Крыльцова

Ноябрьский суд вынес приговор по громкому делу об убийстве матери троих детей. Напоминаем, что к смерти женщины оказался причастен ее муж. Отметив 23 февраля, мужчина несколько раз ударил супругу ножом в подъезде, а затем продолжил избивать.

В СУ СКР по ЯНАО сообщили, что причиной ссоры послужила бытовая мелочь. Также свидетелем происшествия стала соседка. После ее вмешательства обвиняемый занес раненую супругу в квартире, где она умерла еще до приезда медиков. Травмы, которые получила пострадавшая, оказались несовместимыми с жизнью.

Позже на обвиняемого завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Во время следствия он находился под стражей.

В итоге осужденный получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.