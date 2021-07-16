Коронавирус на Ямале. Последние новости на 16 июля 2021 года: продлен режим повышенной готовности

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса, в связи с чем в регионе продлили режим повышенной готовности. Теперь он действует до 30 сентября. Соответствующее изменения уже утвердил губернатор Дмитрий Артюхов в постановлении 29-ПГ. Ограничительные меры остаются теми же: социальная дистанция, масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий, самоизоляция для граждан старше 65 лет и другие.

Также в Салехарде открыли инфекционный госпиталь на сто коек. Сейчас в нем проходят лечение пациенты с легким течением болезни. Помощь людям оказывает персонал Салехардской окружной больницы. Врачи и медсестры уже готовы готов к работе на новом месте.

А чтобы люди активнее шли на вакцинацию, Общественная палата Салехарда организовала флешмоб «Я привит, а ты?». Активисты призывают жителей вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких от болезни. Также к участию присоединились активные горожане, среди которых сотрудники МЧС, спортсмены, пенсионеры, учителя и даже будущая мама.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 116 человек, из них 17 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 41 612 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 714 ямальцев, 68 находятся в тяжелом состоянии, 34 - на аппаратах ИВЛ, 1 - скончался.

В России выявлено 5 882 295 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 146 069 летальных исходов, выздоровели 5 278 976 человек.