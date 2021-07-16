Погода на Ямале на 16 июля: местами дожди

Погода на Ямале на 16 июля

В пятницу, 16 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно. Днем +17, ночью +11. Ветер 6-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +14, ночью +11. Ветер 4-11 м/с.

Надым: пасмурно, вечером - дождь. Днем +16, ночью +11. Ветер 2-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днем +14, ночью +12. Ветер 4-10 м/с.

Губкинский: пасмурно и дождь. Днем +14, ночью +11. Ветер 6-13 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днем +15, ночью +11. Ветер 5-12 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днем +17, ночью +11. Ветер 6-10 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +12, ночью +10. Ветер 7-12 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.