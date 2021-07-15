С начала года на Ямале родилось более трех тысяч малышей Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале сохраняется стабильный темп рождаемости. За первое полугодие на свет появилось 3 410 малышей, около 70% новорожденных - вторые и последующие дети в семье. Также в этом году на Ямале стало больше многодетных семей - на 548. Всего в регионе проживает более 14 200 семей, где растут минимум три ребенка.

Поддержка семей при рождении детей - важнейшая социальная задача региона. Сегодня на Ямале действуют 35 мер финансовой поддержки. Это ежемесячные выплаты при рождении первого, третьего и последующих малышей до трех лет (16 753 рублей), единовременные выплаты при рождении второго и последующих детей (до 16 162 рублей) и другие.

Однако одна из самых значимых мер поддержки - региональный материнский капитал. В первом полугодии было выдано 2 132 свидетельства.

- Большая часть семей, традиционно, принимает решение направлять средства сертификата на улучшение жилищных условий. В первом полугодии это сделали 1 247 семей, - рассказала начальник отдела по семейной и демографической политике окружного департамента социальной защиты населения Диана Саранчина.

Ознакомиться со всеми мерами соцподдержки можно на сайте департамента соцзащиты в разделе «Информационный киоск» или по телефону 8-800-2000-115.