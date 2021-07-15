Общественники Салехарда запустили флешмоб, посвященный вакцинации

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Общественная палата Салехарда организовала флешмоб «Я привит, а ты?». Активисты призывают жителей вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких от болезни.

- Все мы помним тягостные дни локдауна, чувство страха и неопределенности. Сейчас разработана вакцина, и люди активно прививаются. Сегодня прививка - это единственный благоразумный способ защититься от инфекции, - говорит председатель Общественной палаты Салехарда Елена Сивицкая.

Также к флешмобу присоединились активные горожане, среди которых сотрудники МЧС, спортсмены, пенсионеры, учителя и даже будущая мама.

Не остались в стороне и медики. Так, Наиля Сафаралеева, работающая постовой медсестрой ковидного отделения Салехардской ОКБ, считает, что коронавирус сильно ударил по всем сферам общества, но огромная физическая и моральная нагрузка легла на медиков.

- Нам больно смотреть на людей, кто не справляется с болезнью, угасает прямо на глазах. Мы делаем все возможное, чтобы спасти каждого, но, увы, бывает, что организм, в силу определенных факторов, может не справиться. Единственная защита - это своевременная вакцинация, - отметила женщина.