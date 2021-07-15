Жительница Муравленко перевела аферисту деньги, приняв его за подругу Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По словам потерпевшей, она хотела помочь подруге, но вместо этого лишилась пяти тысяч рублей.

- Было установлено, что женщина получила сообщение в соцсети «ВКонтакте» от своей знакомой с просьбой занять некоторую сумму. Также «подруга» уточнила, что деньги надо перевести на счет банковской карты. Следуя просьбе, потерпевшая перечислила по указанным реквизитам деньги, - сообщили в УМВД России по ЯНАО.

Когда женщина выяснила, что страница в соцсети была взломана, деньги уже ушли аферисту.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника, обманувшего северянку. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».