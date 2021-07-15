«Украл и подарил девушкам»: в Тарко-Сале задержали мужчину, ограбившего парфюмерный магазин

В Тарко-Сале задержали мужчину, ограбившего парфюмерный магазин Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Тарко-Сале задержала незадачливого воришку, который ограбил парфюмерный магазин.

Все началось с того, что 5 июля в отделение обратился директор торговой точки. Он сообщил, что некий человек, находясь в торговом зале, похитил с витрины парфюм и косметику на 18 тысяч рублей.

- В ходе проверки преступник был задержан. Им оказался ранее не судимый житель Свердловской области 1988 года рождения, находящийся в Тарко-Сале проездом. Оперативникам мужчина признался, что краденный товар подарил девушкам, которых встретил на улице, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование уголовного дела продолжается.