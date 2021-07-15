В больнице Муравленко скончался водитель «Лады», врезавшийся в грузовик на загородной трассе

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь погиб человек. Смертельная авария, унесшая жизнь мужчины, произошла на 326 километре трассы Сургут - Салехард (неподалеку от Муравленко). По сообщению региональной Госавтоинспекции, происшествие случилось в ночь на 15 июля около 01:30.

- Водитель «Лады Весты» двигаясь по участку дороги, где проходит ремонт, существенно превысил скорость, в результате чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «ISUZU», - уточнили в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В результате происшествия водителя «Лады» и его пассажирку госпитализировали в больницу Муравленко. К сожалению, мужчина скончался в медучреждении от полученных травм.

Напоминаем, что с начала года на Ямале в дорожных авариях погибли уже 14 человек и 149 получили травмы.