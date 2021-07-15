Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 июля 2021 года увеличилось на 116 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 116 человек. С начала периода количество заболевших достигло 41 612.

Из общего числа болеющих 714 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 68 из них - в тяжелом состоянии, 34 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 444 человека.

Также за сутки выявлено 17 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 459. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 99 заражений COVID-19, за весь период - 35 153.

Выздоровели за последние сутки 97 человек, с начала пандемии - 39 709.

За последние сутки в России выявлено 25 293 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 016 (11,9%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 5 882 295 случаев в 85 регионах. Излечилась от коронавируса 21 493 человека, с начала пандемии - 5 278 976. Также за сутки зафиксирован 791 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 146 069 человек.