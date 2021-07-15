Ямальцы смогли избавиться от септиков

Масштабное преображение переживает инфраструктура Салехарда: идут работы по строительству и капитальному ремонту систем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения, которые, как известно, являются ключевыми в жилищно-коммунальном хозяйстве. Так, в частности, реализуется проект по сооружению сетей водоотведения для районов "Гидропорт" и "Комбинат", разработанный в 2018 году компанией "Салехардэнерго".

Новая система водоотведения по улицам Б. Кнунянца и Маяковского была построена в 2019-2020 годах, при этом финансирование важной коммунальной инициативы осуществлялось за счет собственных средств "Салехардэнерго", а также инвестиций из бюджета. Обновление продолжается и в этом году: коммунальщики трудятся на улице Почтовой, где к современной канализации уже подключили три дома.

Работы идут на протяжении нескольких лет

Еще два здания по этой же улице технологическое присоединение ждет в ближайшее время. Благодаря таким усилиям специалистов многоквартирники удается избавить от септиков, эксплуатация которых связана с целым рядом неудобств. Параллельно в этом же районе проводится капитальный ремонт систем тепло- и водоснабжения.

Стоит отметить, что до конца лета к новой системе водоотведения также предстоит подключить девять домов, расположенных на улице Маяковского. Сварочные работы в канализационных колодцах уже проведены, на очереди прокладка самотечной уличной сети. А вот детский сад "Золотая рыбка", что в доме 14 по этой же улице, долгожданную канализацию получил 7 июля, ранее и сотрудникам, и маленьким воспитанникам дошкольного учреждения также приходилось довольствоваться септиком.

Строительство новых сетей водоотведения

В жилых домах, которые находятся на улицах Кооперативной, Почтовой, Маяковского, Арктической, Чубынина, заменены старые трубы систем теплоснабжения и водоснабжения: в первом случае на стальные конструкции, во втором – использовались пластиковые аналоги. Очень серьезного отношения, профессиональных знаний и навыков потребовала система теплоснабжения дома №12 по улице Чубынина. Здесь диаметр труб было решено увеличить до 377 миллиметров, в результате чего появилась возможность подключить новые объекты.

Остается добавить, что все перечисленные работы лишь часть большой коммунальной программы, которую ямальские специалисты продолжат воплощать в жизнь. К примеру, между "Салехардэнерго" и подрядными организациями уже подписаны контракты на реконструкцию целого ряда объектов тепло- и водоснабжения. Что касается новой сети водоотведения в районе "Гидропорт", то ее обустройство будет проходить в 2022-2024 годах.