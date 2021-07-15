В Тарко-Сале пятилетний мальчик выпал из окна многоэтажки Фото: Ольга Крыльцова

Пуровская полиция возбудила уголовное дело в отношении нерадивой матери, чей ребенок выпал из окна третьего этажа. Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

- Было установлено, что 34-летняя жительница Тарко-Сале оставила своего 5-летнего сына в комнате с открытым окном. Находясь без присмотра, малыш забрался на подоконник и выпал на улицу, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В итоге мальчик получил телесные повреждения, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью.

- Ранее данная семья не попадала в поле зрение правоохранителей и не стояла на профилактических учетах, - добавили в ведомстве.

Сама женщина признает вину и раскаивается в содеянном. Расследование продолжается.