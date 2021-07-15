В Новом Уренгое открылся микрореабилитационный центр для детей

Фото: администрация Нового Уренгоя

На базе новоуренгойского центра «Садко» открылся новый микрореабилитационный центр. Это стало возможным благодаря гранту, который учреждение получило по итогам участия во всероссийском конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В июне первые 18 ребят от 2 до 14 лет уже прошли интенсивный курс. Для каждого ребенка специалисты разрабатывают индивидуальную программу с указанием необходимых процедур и занятий с медицинским персоналом, психологом, логопедом и социальным педагогом.

- В планах − собрать группу нуждающихся в поддержке и комплексной работе, не менее 100 детей. Для этого у нас есть все необходимое: оборудованные помещения, программы и технологии, разработанные к открытию микроцентра. А главное - большое желание помочь, - рассказала заместитель директора центра социальной помощи семье и детям «Садко» Ирина Александрова.

Сделать доступной реабилитацию на Ямале - одно из поручений губернатора региона Дмитрия Артюхова. Подобный микроцентр принимает ребят в Приуральском районе, еще один в ближайшее время откроется в Лабытнанги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ноябрьске появится современный центр патологии речи. Планируется, что уже этой осенью он примет первых пациентов (подробнее)