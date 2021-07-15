В п. Пурпе обновят два километра асфальта

Фото: администрация Пуровского района

В поселке Пурпе Пуровского района ведется активное благоустройство: в населенном пункте ремонтируют дороги и озеленяют улицы.

Так, этим летом в поселке высадили более четырех тысяч ярких растений. Кроме того, в июле засеют газоны по улицам Железнодорожная, Векшина и в парке «Центральный », а в августе высадят яблони и сирень.

Что касается дорог, то за сезон обновят два километра асфальта: пересечение от ул. Аэродромной до ул. Школьной ; ул. Есенина (от ул. Железнодорожной до ул. Сосновой ); часть ул. Железнодорожной (от парковой зоны до пожарной части); въезд в поселок от моста.

Отметим, что на центральных и внутриквартальных проездах уже обновили дорожную разметку, а на пешеходные переходы наносят светоотражающий термопластик. Срок службы такой «зебры» - полгода.