Прокуратура Лабытнанги наказала сотрудников полиции, скрывших доходы Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги наказала нескольких сотрудников городского отделения полиции, которые предоставили недостоверные данные о своих доходах.

- Установлено, что в отдельных справках о доходах сотрудников полиции не были указаны сведения об открытых счетах в банках на себя и членов семьи, а также полученный доход супругов от выполнения оплачиваемых работ, - сообщили в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес начальнику отдела полиции представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения выявленные нарушения устранены, а восемь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.