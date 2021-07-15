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Общество15 июля 2021 8:00

Тазовская администрация отказалась переселять 15 семей из аварийного дома

Люди проживали там по договору социального найма
Марина Прохорова
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Тазовская администрация отказалась переселять 15 семей из аварийного дома

Тазовская администрация отказалась переселять 15 семей из аварийного дома

Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура помогла 15 семьям добиться переезда в благоустроенные квартиры

- Установлено, что люди в течение длительного времени проживали по договору социального найма в аварийном помещении, не пригодном для этого, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд исковые заявления, в которых требовал, чтобы администрация предоставила людям жилые помещения по тому же договору соцнайма, но отвечающие санитарным и техническим требованиям.

В итоге суд полностью удовлетворил требования прокурора, однако администрация обжаловала решения в апелляционном порядке, но они остались без изменений.

Когда решения вступили в законную силу, прокурор предъявил исполнительные листы в службу судебных приставов для их принудительного исполнения. В настоящее время семьям предоставлены благоустроенные квартиры.