В Салехарде уже несколько домов в районе Комбината подключили к центральной канализации

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается подключение домов в районе Комбината к центральной канализации. Это позволит улучшить степень благоустройства домов и избавиться от локальных септиков.

Так, работы ведутся по ул. Почтовая. На данный момент к построенной системе водоотведения подключены первые абоненты - дома № 3, 5 и 17. В ближайшее время планируется подключить дома № 2 и 4.

Параллельно ведутся сварочные работы в канализационных колодцах по ул. Маяковского. Кроме того, АО «Салехардэнерго» с помощью подрядной организации уже присоединило к сети водоотведения детский садик «Золотая рыбка».

Согласно графику работ, следующим этапом станет присоединение к сети водоотведения домов №27, 29, 40, 31, 33 и 35.

Общая протяженность линейного объекта - более 300 метров. Помимо этого, будет производиться капитальный ремонт сети теплоснабжения и водоснабжения жилых домов в районе проведения работ.