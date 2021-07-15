В Надыме комплексное благоустройство 6 мкр. идет по графику

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надыме продолжается комплексное благоустройство 6-ого микрорайона. По словам главы города Дмитрия Жаромских, это первый пилотный проект подобного рода, поэтому он находится на особом контроле.

Так, в районе дома №1 по улице Сенькина планируется расширить стоянку для автомобилей с асфальтобетонным покрытием и бордюрным камнем. Кроме того, будет устроен тротуар, примыкающий к школьному, и проложено освещение.

Также будет проведено озеленение улиц. На них появятся многолетние травы и саженцы деревьев.

- Некоторые из жителей выражают обеспокоенность по поводу сроков окончания работ. Да, некоторые из них действительно начались позже, чем планировалось. Однако сейчас рабочие идут в соответствии с графиком, поводов для беспокойства нет - закончим в срок, - сообщил градоначальник.

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