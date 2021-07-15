На Ямале возросло число школьников, успешно сдавших ЕГЭ

Фото: правительство ЯНАО

Ямальский департамент образования озвучил результаты сдачи единого государственного экзамена. Как оказалось, в регионе увеличилось число высокобалльных результатов.

Так, каждый третий выпускник по английскому языку - высокобалльник, по русскому языку - каждый четвертый, по информатике и литературе - каждый пятый.

Высшее количество баллов набрали 23 школьника. Больше всего стобалльников по литературе - 6. Также лидирующие позиции по количеству «золотых» ЕГЭ занимает Новый Уренгой - 7, Ноябрьск - 5 и Надым - 4.

Стоит отметить, что школьники успешно справились с экзаменом по информатике, который впервые проходил в компьютерной форме. Средний балл ямальских ребят превысил показатели по России.

Около половины выпускников сдавали обществознание как предмет необходимый для поступления в вузы по специальностям гуманитарного профиля. Результаты по данной дисциплине также улучшились.

Всего ЕГЭ этом году сдавали 3 316 человек, из них 3 146 - выпускники текущего года.